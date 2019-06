PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Il primo regalo per Sarri è Rabiot"

L'edizione di oggi de Tuttosport apre in prima pagina con lo sbarco di Sarri a Torino, con la presentazione che si terrà oggi alle 11. Il presidente Agnelli ha pronto il primo regalo per l'ex allenatore del Napoli, si tratta di Rabiot per il quale manca soltanto la firma. Spazio anche alla sconfitta dell'Italia U21 e l'approdo di Giampaolo sulla panchina del Milan,