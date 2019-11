PRIMA PAGINA - Tuttosport in soccorso di Ronaldo: "Giù le mani da CR7!"

"Inter boom!". Questo il titolo di apertura di Tuttosport in edicola questa mattina. L'impresa di Praga - si legge - scatena l'entusiasmo in casa nerazzurra. Corsa al biglietto per il match contro il Barcellona: San Siro diventa all'improvviso piccolo. Tifosi impazziti per le performance della coppia d'attacco Lukaku-Lautaro.

Cristiano Ronaldo - Spazio per il fuoriclasse portoghese nel taglio alto della prima pagina del quotidiano quest'oggi con il titolo seguente: "Giù le mani da CR7!". Critiche ingenerose e illazioni assurde, ma Cristiano ha un piano per una primavera da Champions con la Juve: ecco tabelle di preparazione, programmi di lavoro e retroscena. Un allenamento seguito, in esclusiva, guidato da Sarri.