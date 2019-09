PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Inter e la fuga di notizie, c'è una talpa!"

L'edizione di oggi de Tuttosport apre con il derby di Milano e le diverse situazioni che affrontano Milan ed Inter. In casa rossonera la situazione di Piatek, mentre il diverbio Lukaku-Brozovic e la fuga di notizie per il club nerazzurro. Spazio, poi, all'aumento di capitale in casa Juventus e la situazione di Lyanco in casa Torino.