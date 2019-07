PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Inter in missione per il colpo Lukaku"

L'edizione di oggi de Tuttosport apre in prima pagina con l'Inter ed il colpo Lukaku, per il quale nelle prossime ore partirà una vera e propria missione. Spazio anche alla Juvents, pronta a mettere le mani su diversi giovani interessanti per cominciare un nuovo ciclo, il caso San Siro per l'Atalanta e la preparazione del Torino gli altri temi di giornata.