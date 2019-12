PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Inter-Lautaro: pericolo clausola"

In casa nerazzurra si godono l'esplosione del bomber argentino classe 1997, ma su di lui possono piombare le big del calcio europeo, con il Barcellona in prima fila. Al momento per l'attaccante dell'Inter è prevista una clausola di 111 milioni: un prezzo alto, ma non così elevato se le sue prestazioni dovessero continuare ad essere ad altissimo livello. Il Barcellona potrebbe averlo scelto come erede di Luis Suarez. Così l'edizione odierna di Tuttosport titola: "Inter-Lautaro: pericolo clausola".