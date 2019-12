PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Inter-Mertens, Lukaku lo chiama! I colpi del 2020"

"Inter-Mertens, Lukaku lo chiama! I colpi del 2020" si legge in prima pagina sull'edizione odierna del quotidiano Tuttosport. Il belga non rinnova col Napoli e i nerazzurri ci pensano. Mertens a Milano ritroverebbe anche Lukaku con cui fa coppia in Nazionale.

DOVE VA IBRA? Ma in prima pagina, dove si legge 2020 boom, si parla di tutti gli altri colpi. Milan-Ibra, a quanto pare, è solo una questione di soldi. La Fiorentina pensa a Emre Can che può essere l'apripista per l'approdo di Chiesa in bianconero. Insomma, tante suggestioni. E poi un retroscena: Mazzarri ha litigato con Zaza. A questo punto la cessione della punta sembra inevitabile.