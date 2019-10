PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Irriducibile Dea"

La prima pagina di Tuttosport apre con: "CR7, fino alla fine!". Segna Bonucci, pareggia Kouame. Poi l'invenzione finale di Ronaldo che si procura un rigore e firma il successo sul Genoa. I bianconeri tornano in testa. In taglio alto, spazio anche al match tra Napoli e Atalanta, "Irriducibile Dea". L'Atalanta rimonta due volte il Napoli e blinda il terzo posto: Freuler risponde a Maksimovic, Ilicic a Milik. Ancelotti e ADL furiosi: reclamano un rigore per il contatto tra Kjaer e Llorente subito prima del 2-2.