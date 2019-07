PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Juve-De Ligt, ci siamo"

L’edizione odierna di Tuttosport apre con l'affare De Ligt: "Ci siamo" le parole del quotidiano sulla trattativa tra l'olandese e la Juventus. In alto Izzo blindato con 50 milioni dal Torino. Taglio basso invece per le parole di Moratti sulla possibile cessione di Icardi alla Juventus e sulla sfida Roma-Milan per Mancini.