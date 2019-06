PRIMA PAGINA Tuttosport - Juve: ecco Rabiot. Perinetti: "James un crack per il Napoli".

“James, un crack per il Napoli”. Così l’ex ds del Napoli Giorgio Perinetti in un’intervista a Tuttosport riportata nella prima pagina del quotidiano oggi in edicola.

Apertura dedicata a Rabiot, da ieri a Torino: “Oggi visite mediche e firma”, scrive il quotidiano torinese che titola: “Juve, eccolo”.