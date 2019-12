PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Juve-Kulusevski, beffata l'Inter"

L'edizione di oggi de Tuttosport apre in prima pagina con Dejan Kulusevski (19) e l'accordo trovato dalla Juve con l'Atalanta per accaparrarsi le prestazioni del giocatore svedese di origini macedoni: 35 mln più 10 di bonus per strapparlo alla Dea, beffata l'Inter che aveva messo gli occhi sul giocatore e che sembrava pronta a chiudere le operazioni. Spazio, poi, a Sinisa Mihajlovic definito in prima pagina l'uomo dell'anno.