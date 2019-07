PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Juve su Icardi, cessione Higuain per liberare un posto"

L'edizione di oggi de Tuttosport apre in prima pagina con Mauro Icardi e la Juventus che starebbe lavorando per l'attaccante argentino. Al momento al club bianconero servirebbe una cessione, nella fattispecie quella di Higuain, per liberare un posto e consentire l'approdo di Icardi che, però, prende tempo e partirà in ritiro con l'Inter. Spazio anche al Torino e le conferme dell'interesse per Simone Verdi.