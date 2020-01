PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Kulusevski, arrivederci a giugno! Toro su Fofana"

"Kulusevski, arrivederci a giugno! Pogba, Raiola dice Juve!". Questo il titolo di apertura di Tuttosport in edicola questa mattina sui bianconeri. Ieri le visite mediche e le firme sul contratto che avrà durata quinquennale per lo svedese. Poi il ritorno a Parma dove il supercolpo della Juventus del 2020 rimarrà sino a fine stagione. Intanto il club ha annunciato l'aumento di capitale da 300 milioni. Pogba invece rompe in maniera netta con lo United ed è al centro di una sorta di giallo. Il tecnico Solskjaer annuncia che il giocatore probabilmente dovrà essere operato alla caviglia, mentre l'agente esce allo scoperto e lo spinge verso Torino.

Milan - I rossoneri trovano spazio nel taglio alto della prima pagina del quotidiano questa mattina con questo titolo: "Salta con me!". Siglato l'accordo che legherà Zlatan Ibrahimovic ai rossoneri fino a giugno con opzione di rinnovo per il prossimo anno. Oggi la presentazione ufficiale, ma lo svedese ha già scaldato il cuore dei milanisti: "Sono tornato a casa mia, farò saltare San Siro come una volta".

Torino - "Svolta". Questo il titolo che è stato dedicato ai granata nel taglio laterale della prima pagina di quest'oggi. Fofana o Duncan per Mazzarri per cercare di rinforzare il centrocampo.

Inter - Spazio anche per i nerazzurri nel taglio laterale della prima pagina di questa mattina del quotidiano con il titolo seguente: "Vidal o Eriksen". La squadra di Conte è al bivio, partita doppia in mediana.

Genoa - "Un trio per la salvezza". Questo il titolo che viene dedicato ai rossoblù nel taglio laterale di Tuttosport questa mattina. Arrivano Perin, Behrami e Destro per cercare di non finire in zona retrocessione.