PRIMA PAGINA - Tuttosport: "La Juve si avvicina a De Ligt, l'Ajax chiede 75 mln"

L'edizione di oggi di Tuttosport apre in prima pagina con il mercato della Juventus che nelle ultime ore sta provando ad avvicinare De Ligt: le parti sembrano vicine, con l'Ajax che chiede 75 mln mentre il club bianconero ha messo sul piatto per il momento 67 mln. Spazio anche alla situazione in casa Atalanta e Torino.