PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Lukaku-Esposito, Natale in vetta"

L'edizione di oggi de Tuttosport apre in prima pagina con la finale di Supercoppa Italiana che si giocherà oggi tra Jventus e Lazio. Spazio poi alla cocente sconfitta del Torino contro la Spal, la vittoria del Liverpool nel mondiale per Club ed il successo dell'Inter: "Lukaku-Esposito, Natale in vetta", scrive l'edizione odierna, con i nerazzurri che dunque chiuderanno l'anno in cima alla classifica in compagnia della Juventus.