"Un sabato pazzesco". Titola così in prima pagina Tuttosport, gasato dalle tre partite in programma per oggi: Atalanta-Juventus, Milan-Napoli e Torino-Inter. Nel box dedicato alla sfida degli azzurri a San Siro il quotidiano piemontese titola: "Pioli: Forza Piatek. Ancelotti, tutto in gioco".