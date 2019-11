PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Milan e Napoli non guariscono"

La Prima pagina di Tuttosport apre con: "Vamos Juve", rimontata una grande Atalanta con la doppietta di Higuain e il gol di Dybala. Dea furiosa per l'arbitraggio di Rocchi. "Il Toro affoga", Conte risponde a Sarri e l'Inter resta a -1. Belotti ko. Granata travolti. Nuova contestazione a Cairo e Mazzarri. Spazio a Milan-Napoli in taglio basso: "Milan e Napoli non guariscono", Lozano e Bonaventura firmano un pari che non risolve i problemi.