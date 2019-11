La prima pagina di Tuttosport apre con: "Higuain cuore Juve", ore 21: Contro l'Atletico per mettere al sicuro il primo posto nel girone. Il Pipita: "Qui non mi pesa niente. Penso alla squadra non al gol". Di fianco spazio al Napoli e ai provvedimenti di De Laurentiis: "Napoli, sale la tensione. Ecco le multe", a Liverpool senza Insigne.