PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Napoli , Ringhio Star: orgoglio e Champions"

"Napoli , Ringhio Star: orgoglio e Champions" si legge in prima pagina sull'edizione odierna del quotidiano Tuttosport. "CR7-Higuain, gol e record" è l'altro titolo principale. Due assist dell'argentino Paulo Dybala e la Juventus sbanca Leverkusen battendo il Bayer. Uguagliato il primato di punti stabilito da mister Fabio Capello nella stagione 2005-2005 e Lippi nella stagione 1996-1997. Nella vittoria dei bianconeri per 1-0 contro la formazione tedesca sono andati in gol Gonzalo Higuain e Cristiano Ronaldo.