PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Napoli, tifosi contro la squadra che torna in ritiro"

L'edizione di oggi de Tuttosport apre in prima pagina con Pogba e la voglia di Juve del giocatore francese. Spazio ovviamente anche al Napoli e le contestazioni per la squadra di Ancelotti che torna in ritiro in vista del match contro il Genoa. Poi la situazione in casa Inter con tre acquisti per Conte ed il Torino al bivio.