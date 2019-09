PRIMA PAGINA - Tuttosport : "Più Pjanic, più Juve"

"Più Pjanic, più Juve" questa è il titolo di TuttoSport in apertura di prima pagina "Sul campo di un ottimo Brescia i bianconeri vincono ancora in rimonta. Dopo la rete firmata da Donnarumma, il pari su autogol di Chancellor, decide la prodezza di Miralem. Sarri solo in testa aspettando Inter-Lazio". Di fianco spazio al neo acquisto del Torino, ex Napoli, Simone Verdi "Verdi prove da titolare. Mazzarri lavora al lancio del fantasista contro il Milan"