PRIMA PAGINA - Tuttosport prova a spingere CR7: "Dategli il pallone d'oro!"

"Dategli il pallone d'oro!". Questo il titolo con cui si apre l'odierna edizione del quotidiano Tuttosport questa mattina in edicola. Prima pagina dedicata alle nomination di France Football per il miglior giocatore dell'anno che avverranno lunedì: "I 700 gol, un 2019 ricco di record: nessuno come CR7. Stasera contro il Bologna la Juve apre il ciclo di 7 partite in 22 giorni per blindare primo posto e ottavi Champions. Lo Stadium pronto ad abbracciare Sinisa".

In casa granata - "Bravo Nkoulou! Avanti col Toro". Spazio con il seguente titolo in taglio alto sul reintegro in squadra ormai ufficiale del difensore granata: "Il reinserimento procede nel migliore dei modi: Cairo non pensa più alla cessione anticipata".