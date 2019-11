La prima pagina di Tuttosport apre con: "Ronaldo non russa". Il signor Champions guida la Juve che a Mosca contro la Lokomotiv cerca il pass per gli ottavi. CR7 detiene già 10 record in Europa, ma non s'accontenta e punta ad altre imprese in maglia bianconera. Spazio in alto a Napoli e Inter: "Crollo Inter, il Napoli va!"