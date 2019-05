PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Sarri-Juve, braccio di ferro con il Chelsea"

“Sarri pronto Juve”. Così titola l’edizione odierna di Tuttosport che parla di “ore decisive per il tecnico”. Il quotidiano scrive: “Nella notte di Baku è cominciato il braccio di ferro con il Chelsea. Ieri l’allenatore ha festeggiato il primo trionfo europeo in famiglia. Oggi a Londra arriva il suo agente Ramadani per concordare l’addio”.