PRIMA PAGINA - Tuttosport sul sorteggio Champions: "Lipsia o Valencia l'ideale per il Napoli"

L'edizione di Tuttosport stamane in edicola apre con il titolo: "Senza paura!". Il riferimento è al sorteggio Champions di lunedì, in cui saranno ben tre le italiane impegnate. Per l'Atalanta la sfida dei sogni potrebbe essere quella contro il Barcellona, con il Papu Gomez contro Leo Messi. Per il Napoli del nuovo allenatore Rino Gattuso l'ideale sarebbe Lipsia o Valencia, mentre per quanto riguarda la Juventus parla Gigi Buffon: "Real Madrid? Anche subito. 100 volte più forti con CR7".