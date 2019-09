PRIMA PAGINA - Tuttosport titola in apertura: "Inter-Juve da urlo"

"Inter-Juve da urlo". Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna di Tuttosport che si proietta già al derby d'Italia della prossima settimana. I nerazzurri di Conte ieri hanno superato 3-1 a Genova la Sampdoria mentre i bianconeri di Maurizio Sarri, distanti solo due punti in classifica, si sono imposti 2-0 all'Allianz Stadium sulla SPAL.

Atalanta show - Grande gara per l'Atalanta. Il team di Gian Piero Gasperini si è abbattuto come un ciclone sul Sassuolo imponendosi 4-1 e realizzando tutti i gol nel giro dei primi 35 minuti. Questo il titolo in prima pagina del quotidiano: "Dea spettacolo. Gomez-Gosens-Zapata, travolto il Sassuolo".

Stasera Milan-Fiorentina - "Giampaolo, che brividi stasera contro la Fiorentina". Questo il titolo relativo al posticipo fra i rossoneri e i viola in programma a San Siro alle 20.45. Il tecnico abruzzese, in bilico dopo le ultime sconfitte nel derby e a Torino, si gioca tantissimo questa sera.

Domani tocca al Toro - Domani sera invece chiuderà il turno la sfida del "Tardini" fra il Parma e il Torino di Walter Mazzarri. Questo il titolo: "Toro a Parma. Mazzarri ci crede, si va avanti con Verdi".