PRIMA PAGINA - Tuttosport titola: "Parma letale. Ahi, Gattuso!"

In prima pagina Tuttosport in apertura si concentra sul duello a distanza per lo scudetto tra Juventus e Inter, ma di spalla c'è spazio anche per il Napoli. "Parma letale. Ahi, Gattuso!", titola il quotidiano piemontese per riassumere la delusione dopo la sconfitta interna da parte di Rino Gattuso, all'esordio sulla panchina azzurra.