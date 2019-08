PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Torino, imminente il via libera del Napoli per Verdi"

"Dybala, effetto domino", titola il quotidiano Tuttosport raccontando della trattativa con lo United da cui dipendono anche i destini di Lukaku, Mandzukic, Higuain e Icardi. Di Spalla l'Inter in allarme per il 3° infortunio muscolare di Godin mentre sul Torino "imminente il via libera del Napoli per Verdi".