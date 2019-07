PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Toro, pressing su Fares in attesa di definire Verdi"

L'edizione di oggi de Tuttosport apre in prima pagina con il mercato e la Juventus che sta lavorando ormai incessantemente per portare Lukaku in bianconero. Spazio anche al Torino, impegnato oggi contro il Debrecen per le qualificazioni alla prossima Europa League: i ganata avrebbero aumentato il pressing su Fares, in attesa si definire l'ingaggio di Verdi.