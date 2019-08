PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Toro, svolta Verdi con Lozano a Napoli"

L'edizione di oggi de Tuttosport apre in prima pagina con la situazione di Verdi in casa Napoli e il possibile arrivo di Lozano in azzurro dal Psv Eindhoven. Spazio anche alla Juventus che sta per mettere le mani su Danilo, il caso Icardi per l'Inter e i buoni segnali del Milan contro il Manchester United in amichevole.