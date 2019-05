PRIMA PAGNA - Tuttosport: "Juve-Sarri, che finale!"

"Juve e Sarri, che finale!". Questo il titolo che Tuttosport dedica in taglio alto ai bianconeri. L'era di Allegri si chiude con la sconfitta di Marassi: 2-0. E ora scatta la settimana decisiva per il nuovo allenatore. Mercoledì Chelsea-Arsenal per l'Europa League, poi - si legge - il vertice tra il tecnico ed i Blues.