Primi sondaggi per Ferguson, ma non solo: piacciono due gioielli del Bologna

Il Napoili ha già effettuato dei sondaggi col Bologna per testare la disponibilità del club alla cessione di Lewis Ferguson. Lo scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport: "Nel frattempo a Castel Volturno si compiono le valutazioni del caso. I primi sondaggi sono stati già effettuati, la dirigenza è certa del suo talento. Sarebbe un acquisto, in pratica, che non avrebbe bisogno del placet del prossimo allenatore, sempre che avvenga la separazione con Calzona.

Si sta mettendo a punto la strategia, preparandosi ai diversi scenari, quindi con o senza quarto posto. Lo scontro diretto con il Bologna, previsto nella seconda settimana di maggio, potrebbe dare risposte più concrete sui vari fronti, tra ambizioni di classifica e obiettivi di mercato. Senza dimenticare che anche Calafiori e Zirkzee risultano particolarmente graditi".