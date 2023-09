Primo big-match al Maradona, ma non c'è pienone: tanti biglietti disponibili per la Lazio

Garcia lavora sul campo, pensa alla partita contro la Lazio che rappresenta il primo big-match della stagione

Garcia lavora sul campo, pensa alla partita contro la Lazio che rappresenta il primo big-match della stagione. La classifica non illude il Napoli, anzi i biancocelesti saranno ancora più agguerriti dopo le sconfitte contro Lecce e Genoa e gli zero punti in due partite trasferiscono alla squadra di Sarri la determinazione di venir fuori da un momento molto complicato. Non c’è finora il sold-out al Maradona, ci sono ancora vari biglietti disponibili nei Distinti, nelle Tribune Nisida e Posilipo e negli anelli inferiori delle curve. Lo scrive il Corriere del Mezzogiorno.