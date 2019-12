Problemi in difesa, ma per fortuna c'è Manolas: l'unico a convincere nell'ultimo periodo

Per fortuna che c'è lui. Kostas Manolas si carica la difesa sulle spalle, le sue sono larghe per sopportare il peso delle recenti difficoltà. Il Napoli si affida al centrale greco dopo aver perso Koulibaly per infortunio e Maksimovic per squalifica. Manolas, contro il Sassuolo, sarà il leader di un reparto orfano di certezze al pari di tutta la squadra. In piena emergenza, guiderà la difesa accanto a Luperto, una piacevole scoperta solo per chi non lo conosceva o nutriva dubbi sulle sue qualità.

SCELTE FATTE. Non dovrebbero esserci grosse sorprese questa sera: la coppia di centrali sarà composta da Manolas e Luperto, in campo anche col Parma dal sesto minuto in poi, ovvero quando Koulibaly s'è infortunato lasciando il posto al difensore leccese. Prove da leader per il greco, che già alla Roma mostrò di avere grande spessore, carisma e personalità per guidare il reparto, puntando su caratteristiche nitide, in questo momento preziose.

CARATTERISTICHE. Chi prova a superarlo è un coraggioso, gli altri spesso cambiano direzione, provano ad arrivare in porta intraprendendo strade che non sono mai scorciatoie. La grande qualità di Manolas è la bravura nei duelli individuali, nell'uno contro uno. Si incolla ad un avversario e difficilmente lo lascia passare, spesso lo costringe a giocare spalle alla porta chiudendo varchi e riducendogli la visuale del campo. Una peculiarità che lo rende marcatore puro. Incisivo e diretto. Come quando, una volta recuperata la sfera, preferisce spazzarla piuttosto che rischiare la giocata. Meglio una rimessa laterale che una palla persa in uscita. Ma succede raramente, nei casi d'emergenza, di solito è puntuale nello smistarla, cedendola al compagno più vicino.

IN ATTESA DEL BARCELLONA. Prima o poi arriverà la sfida che tutti sognano. Il Barcellona rievoca dolci ricordi a Manolas nell'aprile del 2018 segnò all'Olimpico la rete che valse la qualificazione in semifinale di Champions League. Per gli spagnoli si tratta di un incubo, i giornali hanno ricordato quella partita all'indomani del sorteggio. Il centrale greco segnò di testa su assist di Under, famosa la sua esultanza sotto la tribuna. Un istante di felicità che Manolas sogna di rivivere con la sua nuova maglia. "Bello il gol al Barcellona, ma vorrei segnarne un altro così importante anche col Napoli" disse in estate durante l'incontro coi tifosi a Dimaro. Presto potrebbe esser giunto il momento....