"Problemi muscolari perchè da piccolo non mangiava abbastanza": la profezia (attualissima) su Osimhen

Il nigeriano è ancora una volta alle prese con un fastidio che lo tiene in dubbio per la sfida all’Inter di questa sera

© foto di www.imagephotoagency.it

Victor Osimhen ed i problemi muscolari. Il nigeriano è ancora una volta alle prese con un fastidio che lo tiene in dubbio per la sfida all’Inter di questa sera, un problema non certo nuovo per il numero 9 del Napoli.

A tal proposito, l’edizione odierna de Il Mattino, ha riportato una vecchia profezia di un medico che lo aveva curato ai tempi della sua militanza al Wolfsburg: “Il ragazzo soffrirà di questi problemi muscolari, perchè da piccolo non mangiava abbastanza".