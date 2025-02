"Promosso a pieni voti dall'Aia l'arbitro di Como-Juve" il retroscena del Mattino

Continuano le polemiche sugli arbitri dopo il lungo fine settimana della Serie A. E se al centro delle discussioni c'è il protocollo del VAR, con tanto di richiesta già portata all'attenzione dell'IFAB, non sembrano comunque rischiare provvedimenti i direttori di gara protagonisti delle chiamate più contestato. Si sofferma sul tema, proponendo un'analisi ad ampio raggio, l'edizione odierna de Il Mattino.

Ha creato tanta polemica, per esempio, il pallone uscito di diversi centimetri oltre la linea di fondo che ha portato poi al calcio d'angolo con cui l'Inter ha trovato il gol dell'1-0 contro la Fiorentina. Stando a quanto riportato sul quotidiano, la svista dell'arbitro La Penna non è giudicata alla stregua di un errore clamoroso da parte dell'AIA e non verrà sospeso dall'organismo regolatore del mondo arbitrale in Italia.

Discorso simile anche per l'arbitro Marco Guida, fischietto della sfida del sabato sera tra il Como e la Juventus. Ha montato la discussione, infatti, sul tocco con la mano del difensore bianconero Gatti a disturbare l'attaccante lariano Douvikas in area di rigore, ma il fischietto - si legge ancora - è stato promosso a pieni voti per la decisione di non dare il rigore in favore del Como. Nonostante polemiche, urla e contestazioni, l'AIA non abbandona i propri arbitri.