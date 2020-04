Protocollo FIGC, tutti i timori del Napoli: dal rischio contagio al risarcimento danni

Il protocollo FIGC non ha fatto felici i club di Serie A poiché considerato troppo rischioso e, soprattutto, perché presidenti e medici sociali sarebbero i primi responsabili in caso accadesse qualcosa. Anche il Napoli ha diversi timori legati al protocollo, come riferito dall'edizione odierna de Il Mattino, al pari di altri 16 club in Serie A. La società azzurra spinge soprattutto sulle responsabilità medico-legali per la paura di essere citato o per richieste di risarcimento danni che potrebbero verificarsi. Tra i temi sollevati, anche quello della disponibilità e della validazione dei tamponi e dei test sierologici.