Psg molla Allan e punta Milinkovic che tentenna: il serbo aspetta la Juve, Real alla finestra

Sergej Milinkovic-Savic tentenna e aspetta l'asta. Secondo quanto riferito da Il Messaggero, nonostante la Lazio sia molto vicina a un accordo con il PSG, e anche il suo agente Kezman abbia un'intesa di massima, il serbo non pare ancora convinto di accettare la destinazione parigina.

SMS alla Juve. Il centrocampista aspetta i bianconeri: rispetto al PSG, Sergej preferirebbe infatti rimanere in Serie A, alla Juve con cui è in parola da ormai un mese. Il problema è che Lotito non intende abbassare le proprie richieste. E alla finestra resta il Real Madrid: anche in questo caso, destinazione che Milinkovic preferirebbe al PSG tifando per le merengues da quando era bambino.



Il club parigino ha puntanto proprio il giocatore della Lazio dove aver di fatto mollato Allan, che con il Napoli starebbe cercando l'accordo per il rinnovo contratturale.