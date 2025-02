Quagliarella alla Gazzetta: "Napoli, attenzione all'Udinese. Okafor può sorprendere con Conte"

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, il doppio ex di Napoli-Udinese Fabio Quagliarella ha parlato della sfida di domani. Di seguito un estratto: "Ho vinto due volte il premio per il gol dell'anno ed entrambe le avevo segnate al Napoli. Ci sono ricordi, sentimenti, Napoli è casa mia. Udine lo è diventata. Campionato? Nessuno si aspettava uno scivolone così dell'Inter. Per me è un incidente, la forza dei nerazzurri è indiscutibile. Ma psicologicamente cambia".

Su Conte: "E' il top player del Napoli. Ora li starà martellando: sa bene che il campionato è ancora lungo, con 45 punti in palio cosa volete che sia +3? Però è sempre meglio averli in più. Udinese? Ha identità, fisicità e personalità. E Conte nei discorsi spiegherà anche questo".

Su Kvara: "Sposta, fa la differenza, anche se ultimamente era meno brillante. Però attenzione: Okafor può essere una sorpresa, ha le caratteristiche giuste e con Conte può esaltarsi. Ho notato scetticismo e mi sembra immeritato"