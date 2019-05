Quagliarella, non solo il Napoli: per il futuro spuntano anche gli States

Quale futuro per Fabio Quagliarella? La Gazzetta dello Sport scrive che la Sampdoria sa benissimo come tanta grazia calcistica meriterà presto nuove attenzioni, nonostante il contratto siglato qualche mese fa fino al giugno 2020. A prescindere dalla partecipazione o meno a Euro 2020 con la Nazionale di Roberto Mancini, l'attaccante nato a Castellammare di Stabia - scrive la rosea - sogna di vivere un’esperienza calcistica a stelle e strisce, a meno che non cambino nel frattempo i suoi programmi.