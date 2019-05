Quagliarella, Samp irritata dalle lusinghe di ADL: il club non è mai stato contattato

Non è stata presa bene in quel di Genova la suggestione di un passaggio di Fabio Quagliarella al Napoli. L’apertura ufficiale del presidente Aurelio De Laurentiis al ritorno in azzurro dell’attaccante stabiese non è stata gradita dall’ambiente doriano. A spiegarlo è l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport: “la presunta ingerenza napoletana (sotto la forma di lusinghe) nei confronti del capocannoniere della A, senza che sia mai stata contattata la società blucerchiata per un parere al riguardo, ha quantomeno irritato l’ambiente sampdoriano”, scrive la rosea.

FUTURO - Per il quotidiano, in un domani ancora indefinito, Quagliarella soglia un’esperienza negli Usa. Per ora, però, punta a continuare anche per andare ad Europa 2020. In quest’ottica la Samp è comunque consapevole “del fatto come oggi più che mai Quagliarella possa far gola a molti club, persino più blasonati dei blucerchiati. Nei modi e nei termini previsti, però. Ecco perché - si legge sulla rosea - certe manovre di accerchiamento rafforzano semmai la convinzione nella Sampdoria di quanto Quagliarella valga oggi in termini di possibile crescita per la Samp che verrà"