Quale obiettivo? Il Mattino svela il traguardo Champions che ha in mente ADL

"Il presidente è molto intelligente, non mi fissa nessun obiettivo", la risposta di Antonio Conte ieri in conferenza stampa a precisa domanda sugli obiettivi posti dal presidente del Napoli a fronte di una campagna acquisti molto importante: "L'obiettivo è rendere orgoglioso il popolo napoletano, s'è creata una simbiosi, ricordo tutti i sold-out sin dai preliminari di Coppa Italia nonostante tutte le difficoltà. Il popolo napoletano ha visto una squadra che al di là di tutto sudava la maglia e questo non deve cambiare. Ricordate che ne vince sempre una e non è detto che le altre abbiano fallito", le parole di Conte.

Per quanto riguarda gli obiettivi, Aurelio De Laurentiis punta in realtà molto sulla crescita in ottica Champions League. Non si parla di volerla vincere, chiarisce quest'oggi il quotidiano partenopeo Il Mattino, ma l’obiettivo del nuovo Napoli è di approdare di nuovo almeno ai quarti di finale raggiunti tre anni fa con l'incrocio al Milan e stavolta, un traguado di questo tipo nella nuova Super-Champions, porterebbe una dote di circa 100mln di euro. Il riferimento è alle nuove cifre per i premi Uefa.