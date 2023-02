Quando arriverà l'aritmetica dello Scudetto? Tuttosport: "Ecco perché è impossibile dirlo"

Si fanno i conti, nell'ambiente ma non in squadra, per capire quando potrebbe arrivare l'aritmetica dello Scudetto. Per Tuttosport è impossibile

TuttoNapoli.net © foto di www.imagephotoagency.it Si fanno i conti, nell'ambiente ma non in squadra, per capire quando potrebbe arrivare l'aritmetica dello Scudetto. Per Tuttosport è impossibile dirlo: "Ormai la domanda non è più “se” il Napoli vincerà scudetto ma “quando” ci sarà la conferma aritmetica del terzo tricolore nella storia partenopea. Ma è impossibile fare calcoli oggi, perchè se la squadra di Spalletti dà certezze di gara in gara, sono le avversarie a riservare sorprese in ogni turno.