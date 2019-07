Quando il blitz degli agenti a Dimaro diventa un buco nell'acqua: ci sono tre precedenti

Meglio non farli venire gli agenti a Dimaro: i precedenti sono decisamente negativi, e a questi si aggiunge il blitz del procuratore di Pépé qualche giorno fa in Trentino. Arrivo in pompa magna in elicottero sotto gli obiettivi dei giornalisti. Adrenalina a mille tra i tifosi, ma poi il buco nell’acqua. Non è la prima volta che De Laurentiis incontra importanti procuratori in Trentino senza poi arrivare al dunque: il precedente più simile a quello di Pépé è nel 2016, quando a Dimaro atterrarono in elicottero gli agenti di Jackson Martinez. All’epoca l’attaccante colombiano sembrava il prescelto per sostituire Higuain. Non fu così, e di quella trattativa non si seppe più nulla. Quilon, agente di Reina, arrivò a Dimaro per trattare il rinnovo del portiere: l’incontro andò male e la trattativa finì prima di iniziare. Altro clamoroso incontro a vuoto con i vecchi agenti di Insigne, sempre per il rinnovo: in quel caso De Laurentiis, si narra, congedò malamente i due procuratori.