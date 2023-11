Quando torna Osimhen? Cds individua due partite in cui il rientro è possibile

Il rientro in campo di Victor Osimhen, attenendosi ai quaranta giorni di stop inizialmente preventivati, dovrebbe invece andare in scena dopo la sosta

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il rientro in campo di Victor Osimhen, attenendosi ai quaranta giorni di stop inizialmente preventivati, dovrebbe invece andare in scena dopo la sosta, a cavallo delle delicatissime sfide in trasferta con l’Atalanta (25 novembre) e il Real Madrid (29 novembre). Ma è ovvio che prima di sciogliere definitivamente il nodo, Victor dovrà essere valutato e controllato dal vivo. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport.