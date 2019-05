Quanto vale il Napoli? Spunta lo studio specializzato: ecco il valore del club di ADL

Le parole di De Laurentiis su un'offerta di 900 milioni, le notizie che si rincorrono su istituti bancari interessati all'acquisizione: la vendita del Napoli è un argomento, al di là delle reali intenzioni del produttore cinematografico di cedere, che è all'ordine del giorno. Ma quanto vale il Napoli? Una valutazione già c'è e la riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport: "C’è uno studio fatto da KPMG Football Benchmark, che stila la classifica dei 32 club europei più importanti in base al loro valore aziendale, che ha stabilito in 569 milioni di euro il valore del Napoli. Si tratta di una cifra calcolata in base ad alcune variabili che riguardano il potenziale sportivo, la popolarità, i diritti televisivi, lo stadio di proprietà".