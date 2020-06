Questione multe, Auriemma su Tuttosport: "Mossa strategica di ADL per tenere tutti sulla corda"

"Un’orchestra tornata suonare senza nemmeno più una nota stonata. Così è il Napoli, da quando è arrivato Gattuso: dialogo ritrovato tra squadra e società, affiatamento e solidarietà ricreata nel gruppo". Scrive così sull'edizione odierna di Tuttosport Raffaele Auriemma, che si sofferma sull'entusiasmo di casa Napoli dopo il trionfo nella finale con la Juventus: "Il resto l’ha fatto il trionfo in Coppa Italia, una sconfitta per Ancelotti che non riusciva ad esaltare le qualità di questa rosa, oltre ad essere l’occasione per cercare di rimuovere le ultime resistenze che De Laurentiis ancora mantiene rispetto alla richiesta (sollecitata da Ringhio) di cancellare un passato di ammutinamenti e di cause annunciate.

La presenza del patron alla cena organizzata sulla collina di Posillipo da Insigne per la vittoria della Coppa Italia, è stato un ulteriore gesto di distensione, anche se la squadra dovrà restare ancora sulla corda: nonostante la consegna del trofeo in campo all’Olimpico, De Laurentiis ha preferito glissare sulle richieste della squadra. Ma è solo una mossa strategica del presidente per tenere lo spogliatoio sulla corda e stimolare a spingere ancora sul gas per tentare la clamorosa rimonta in zona Champions".