Quotidiani divisi su Kvaratskhelia: "Sbaglia ancora sotto porta, deve ricordarsi chi è"

"Che succede Khvicha?". Inizia così la pagella de La Gazzetta dello Sport, che assegna un 5,5 a Kvaratskhelia, esterno del Napoli, nel 2-0 contro il Braga: "Forse la testa è ancora a Torino, ma incespica e non illumina, cercando il colpo a effetto. E sbalia ancora sotto porta". Stesso voto per il Corriere dello Sport: "Triangola e detta la partenza di Natan sul bis, colorando una partita con una serie di iniziative mai definite e un’altra buona occasione per segnare. Ha bisogno di accendere la miccia, di ricordarsi chi è".

I voti

TMW: 6

La Gazzetta dello Sport: 5,5

Corriere dello Sport: 5,5

Corriere della Sera: 6,5

Tuttosport: 6

TuttoNapoli: 6,5