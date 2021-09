Quotidiani pazzi di Osimhen: "Straripante! Questo ragazzo è un fuoco indomabile"

Voto 7.5 per Victor Osimhen per l'ottima prova offerta contro il Cagliari sul Corriere dello Sport. "Sesto gol di fila in 11 giorni e 4 partite: in Europa, a settembre, soltanto Benzema ha segnato come lui (5 per Haaland e Nkunku). E ancora: guadagna il rigore, fa ammattire chiunque debba marcarlo o inseguirlo - missione impossibile - e svaria e pressa sull’intero fronte con energia sovrumana. Questo ragazzo è un fuoco indomabile: e il Maradona canta tutto per lui".

Voto 8 per La Gazzetta dello Sport: "Straripante. Riesce a fare gol in tutti i modi, dimostrando un'abilità sotto rete da centravanti vero qual è. Si procura il rigore per il doppio vantaggio e subisce un'ammonizione per simulazione".