Rabbia ADL: quando Osimhen tornerà in condizione lo perderà di nuovo

"Quello che fa rabbia a De Laurentiis è di aver perso il giocatore per una amichevole non certo di grande importanza a ottobre".

TuttoNapoli.net

Rabbia De Laurentiis per l'infortunio in nazionale di Victor Osimhen, che già dovrà lasciare Napoli a gennaio per la Coppa D'Africa. A riornare sulla questione è l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che ricorda come il calciatore tornerà in campo a fine novembre.

"Peccato poi che, quando il centravanti tornerà al meglio della condizione, ecco che il Napoli lo perderà in gennaio per circa un mese, in occasione della Coppa d’Africa in programma in Costa d’Avorio fra il 13 gennaio e l’11 febbraio 2024. Ma questo si sapeva già da tempo, quello che fa rabbia a De Laurentiis è di aver perso il giocatore per una amichevole non certo di grande importanza a ottobre".