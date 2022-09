Rabbia tifosi per gara rinviata: molti erano già partiti per Glasgow

Una valanga di tifosi napoletani sui social discute sulla scelta della Uefa di rinviare per motivi di ordine pubblico la sfida di Champions

TuttoNapoli.net

Una valanga di tifosi napoletani sui social discute sulla scelta della Uefa di rinviare per motivi di ordine pubblico la sfida di Champions tra i Rangers e il Napoli. Dopo la conferma sulla variazione della data, arriva anche la conferma legata all'impossibilità di gestire il flusso dei tifosi ospiti a causa delle misure adottate in seguito alla morte della Regina Elisabetta II. Molti supporters partenopei erano già partiti alla volta di Glasgow, ma non potranno assistere alla sfida, altri non saliranno nemmeno sull'aereo prenotato con anticipo e dal costo elevato. Come spiega Il Mattino, il Napoli ha annunciato il rimborso del biglietto e ha invitato i suoi tifosi a non recarsi allo stadio, con o senza titolo.